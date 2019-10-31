Данэлия Тулешова порадует поклонников новым клипом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова выпустит новый клип на песню «Dontcha», передает корреспондент МИА «Казинформ».

PR-директор исполнительницы Татьяна Синенко сообщила, что съемки проходили в минувшие выходные в одном из павильонов студии «Казахфильм».

Песня была создана в соавторстве с молодым казахстанским композитором Еркеханом Абдолдаевым. Текст на английском языке написан совместно с украинской поэтессой Юлией Кабановой.

Продюсером клипа выступила Нурсулу Султанова, режиссером – Марат Своик, которому уже довелось поработать со многими именитыми казахстанскими исполнителями. Также к съемкам привлечены известные молодые танцоры и хореографы, работающие в самых разных направлениях, задачей которых стало создание определенной атмосферы в клипе, передавая через танец смысл песни.

Данэлия с большим воодушевлением приняла идею режиссера снять видео с мистическим подтекстом и «по-взрослому» отработала полную смену, сменив 4 образа и выступив в неожиданном для себя амплуа.

«Я хочу не просто показать новую песню, но и удивить своих поклонников тем, что я могу быть совершенно иной, чем меня привыкли видеть, если этого требует моя роль», - поделилась певица.

Как отметила продюсер Нурсулу Султанова, «Разрабатывая концепцию клипа, мы думали о том, чтобы показать Данэлию в новом образе: девочки, которая подросла, стала более женственной, где-то у нее начал проявляться характер… Нам очень хотелось подчеркнуть этот момент взросления, становления Данэлии как певицы».

Между тем тизер клипа уже готов и представлен на официальном канале исполнительницы в YouTubе, выход работы ожидается в ближайшие несколько недель.