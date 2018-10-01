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Дана Жунусова возглавила Казахстанский институт развития индустрии

9 Октября 2018 13:53 320
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Дана Жунусова возглавила Казахстанский институт развития индустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 октября в своем ежегодном послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев поручил Правительству акцентировать внимание на реализации эффективной промышленной политики, нацеленной на развитие «экономики простых вещей» и экспортоориентированной индустриализации, передает primeminister.kz.

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В реализацию данной задачи, в целях согласованности проведения политики индустриализации и консолидации инструментов поддержки, Правительством РК будут объединены функции трех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития в Единый центр промышленного развития на базе АО «Казахстанский институт развития индустрии».

При реорганизации будут оптимизированы бюджетные расходы и штатная структура институтов.

Для выполнения задач, возлагаемых на будущий центр, 8 октября  решением совета директоров АО «КИРИ» Жунусова Дана избрана новым председателем правления.

Дана Жунусова родилась в городе Целиноград. В 2006 году окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности - экономист.

Трудовую деятельность начала в НК «КТЖ», АО «Астана-Финанс», АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года», также в частном секторе.

В 2012-2015 гг. занимала должности заместителя директора Департамента по тарифообразованию, заместителя директора Департамента экономической интеграции, директора Департамента промышленной и инвестиционной политики, управляющего директора Департамента экономической интеграции НПП РК «Атамекен».

В 2016-2018 гг. работала заместителем председателя правления в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен».

В апреле 2018 г. назначена вице-министром национальной экономики РК.

С сентября 2018 г. работала советником Премьер-Министра РК.

Награждена медалью Глав государств-членов Евразийского экономического союза «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени, почетной грамотой от Президента РК за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества.

 

 

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Ключевые слова: Назначения, Другие государственные органы,
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