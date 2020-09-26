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    Дан старт республиканскому проекту «Үздік әдебиет»

    26 Сентября 2020, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре портал Ruh.kz начал проведение республиканского проекта «Bookdating», передает МИА «Казинформ».

    Цель проекта – способствовать росту культуры чтения в молодежной среде, формирование интеллектуальной среды, создание площадки для молодых книгочеев.

    Миссия проекта: Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» сказал, что нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее. В связи с этим данный проект нацелен на широкое пропагандирование лучших образцов мировой литературы, переведенных на казахский язык.

    Проект нацелен на доступность и широкое распространение литературы, переведенной в рамках проекта «Новые гуманитарные знания. 100 новых учебников на казахском языке» программы «Рухани жаңғыру».

    Проект реализуется при поддержке портала Ruh.kz Управления медиакоммуникаций и PR НАО КИОР «Рухани жаңғыру», а также с участием региональных проектных офисов.

    На сегодняшний день прошло обсуждение книг «Жасампаз жандардың 7 дағдысы» Стивена Кови, «Маркетинг негіздері» Котлера и Гари Армстронга. Видеозаписи данных обсуждений размещены на портале Ruh.kz.

    До конца года портал планирует провести обсуждение по книгам «Отбасы» Шынгыса Мукана, «Алғашқы қоңырау» Жанарбека Ашимжана, «Оқыту теориясы» Дейла Х. Шунка, «Медия және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас» Джейсона Бейнбриджа, Никола Гока, Лиз Тайнан, «Мемлекеттер неге дамымай қалады?» Джеймса Робинсона, «Бейбіт өмірдің мәні» Пауло Коэльо.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Рухани жаңғыру
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