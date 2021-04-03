Дан старт проекту по внедрению казахстанского Индекса детского благополучия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Институт экономических исследований подписали совместный План мероприятий по внедрению методологии бюджета для детей и Казахстанского индекса детского благополучия, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране прав детей.

По поручению Главы государства, данного на четвертом заседании Национального совета общественного доверия Министерством образования и науки начата разработка Индекса благополучия детей.

«Цель индекса – улучшение положения детей в разных сферах. Индекс позволит определить, насколько дети страны благополучны в целом и по отдельным направлениям. Даст возможность отслеживать эффективность национальной политики в разных сферах в разрезе регионов. Для исчисления индекса будут отбираться наиболее актуальные для страны показатели. Индекс будет состоять из объективных и субъективных данных, источником которых являются официальная статистика РК, результаты опроса населения.

Подписание трехстороннего Плана мероприятий дает старт совместному проекту. Наша общая задача – разработка адаптированной модели индекса, основанной на глобальной методологии Исследовательского офиса ЮНИСЕФ Инноченти, с дальнейшей целью принятия решений в государственной политике по улучшению жизни детей в Республике Казахстан», – сказал председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев.

В свою очередь, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен отметил, что обеспечение равных возможностей для детей – одна из самых важных задач ЮНИСЕФ.

«Запуск Индекса детского благополучия к 2022 году позволит отслеживать на постоянной основе ситуацию с детьми в стране и принимать решения, базирующиеся на объективных показателях. Система национального мониторинга детского благополучия является важным проектом для Казахстана. Индекс сможет наглядно продемонстрировать, как меняется качество жизни детей, и указать на проблемные зоны в их благополучии», – подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

Напомним, 22 октября 2020 года в ходе четвертого заседания Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и внедрить с 2022 года национальный мониторинговый механизм - Индекс благополучия детей.



