Дан старт празднованию 150-летия Кажымукана Мунайтпасова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 февраля, в здании Республиканской школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Мунайтпасова состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 150-летия легендарного казахского балуана Кажымукана Мунатпайсова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

На открытии мероприятия министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила подготовку министерства к масштабному празднованию юбилея Кажымукана Мунайтпасова.

«Кажымукан Мунайтпасов всю свою жизнь посвятил развитию казахской борьбы. По некоторым данным, он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах мира и завоевал 48 медалей. Кроме того, он был очень талантливым, прекрасно играл на домбре, пел. Мы должны его наследие передать нашим детям. На сегодняшний день министерством разработан план мероприятий, в рамках которого планируется масштабное республиканское празднование юбилея нашего прославленного палуана. Начиная с сегодняшнего дня, по всей республике пройдут различные мероприятия, посвященные к 150-летию Кажымукана Мунайтпасова», - сказала Актоты Райымкулова.

В рамках мероприятия известные последователи Кажымукана Мунайтпасова, казахстанские богатыри Сергей Цырульников и Тимур Сыпатаев выступили с силовыми упражнениями. В свою очередь Сергей Цырульников рассказал о важности возрождения традиции силачей прошлого.

«Основная задача - это воспитание культурных ценностей у молодого поколения на основе культуры и традиции наших предков. Этому следует уделить большое внимание. Также на данный момент очень важно особый акцент сделать на развитие массового и детско-юношеского спорта в нашей стране. Вот откуда появляются олимпийские чемпионы. При поддержке Министерства культуры и спорта РК я также буду развивать данное направление», - сказал Сергей Цырульников.

Мероприятие прошло при соблюдении всех сантиарно-эпидемиологических норм.

По историческим данным Кажымукан Мунайтпасов родился в 1871 году 7 апреля в Акмолинском уезде, в местности Жадик. Он выходил на ковер с известными палуанами со всего мира, такими как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс.