Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Дальнобойщику из Узбекистана помогли костанайские полицейские

    26 Февраля 2021, 14:19

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Дальнобойщику из Узбекистана помогли костанайские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Федоровском районе Костанайской области полицейские Жаслан Досымбаев и Иван Левченко в непогоду спасли четверых дальнобойщиков и водителя, попавшего в ДТП.

    На трассе Алматы-Екатеринбург произошло ДТП. На месте происшествия было установлено, что из-за плохой видимости фура столкнулась с автомашиной Renault. В результате ДТП легковая автомашина съехала в кювет и у нее вылетело заднее стекло.

    В это же время поступило сообщение о том, что на трассе замерзают водители грузовых автомобилей. Полицейские вытащили Renault из кювета, отогрели водителя и срочно проследовали к месту скопления грузовых автомашин. Замерзающих дальнобойщиков оперативно разместили в селе Успеновка.

    Полицейские Денисовского района помогли дальнобойщику из Узбекистана. Из-за сильного мороза в грузовой автомашине сел аккумулятор. Замерзший водитель Жахангир Эргашов рассказал, что везет груз из Ташкента. Дальнобойщик был рад и очень благодарен патрульным полицейским Берику Жумагужину и Амиру Утегенову, вовремя подоспевшим на помощь. Полицейские накормили водителя горячим обедом и отвезли заряжать севший аккумулятор в ближайшее село.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Транспорт Узбекистан МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 5 кг марихуаны обнаружили у пассажира такси жамбылские полицейские
    У 82-летней астанчанки выманили $3 тысячи за освобождение якобы арестованной дочери
    Довез иностранца за 400 евро в Алматы: таксиста наказали
    Костанайские полицейские спасли трехлетнего ребенка
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров