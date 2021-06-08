Дальнейшую работу комиссии по реабилитации жертв политрепрессий обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В начале года в Акмолинской области была создана региональная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. Какие задачи детализированы в работе комиссии, на что будет акцентирована дальнейшая организации деятельности комиссии для восстановления исторической справедливости - об этом стало известно на встрече акима области Ермека Маржикпаева с руководителями рабочих групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Основной темой обсуждения стала организация и проведение исследовательской работы по изучению архивных документов по вопросам политических репрессий для проведения анализа наличия и полноты имеющихся документов.

«Сегодня важно четко определить и описать портрет объекта наших исследований. Для этого предстоит большая работа в архивах, в том числе, и специализированных», - отметил аким области.

По словам советника ректора Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Аманая Сейткасымова, при вузе совместно с акиматом области открыт проектный офис, главной задачей которого является полная реабилитация жертв репрессий в 20-50 годы ХХ века.

Руководитель управления культуры архивов и документации Айгуль Сабитова, проинформировав о проводимой работе государственных архивов, сообщила, что на сегодня в фондах выявлены сведения на 2511 реабилитированных граждан и 2373 нереабилитированных.

Об организации работы ученых - исследователей в архивах департамента полиции и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Акмолинской области также доложились руководители ведомств.

По итогам заседания аким области дал ряд поручений, направленных на совершенствование деятельности рабочих групп, созданию условий для работы ученых и исследователей в архивах.

«Сегодня мы обсудили основные организационные моменты дальнейшей работы комиссии. Как я отметил ранее, в этом вопросе велика роль краеведов, сотрудников архивов, музеев, а также общественности и старшего поколения, еще помнящего последствия периода репрессий, потомков репрессированных и депортированных народов. По итогам сегодняшнего совещания необходимо составить протокол, а также с учетом выработанных сегодня рекомендаций доработать план работы комиссии», - резюмировал Ермек Маржикпаев.

При региональной комиссии создано семь рабочих групп, проводящих исследования в соответствии с задачами, планом и методологией. Для всестороннего охвата в рабочие группы вошли ученые, эксперты и общественные деятели.