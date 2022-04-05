Дальнейший рост цен на сельхозтехнику не исключают в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров не исключает дальнейшего роста цен на сельскохозяйственную технику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со стороны аграриев идут жалобы на резкое увеличение цены на сельхозтехнику отечественного производства. На сегодняшний день идет заметное удорожание стоимости сельхозтехники, в том числе произведенной на отечественных предприятиях», - сказал Айдарбек Сапаров на круглом столе в Сенате.

Он привел примеры.

«Так на начало 2022 года рост цен на сельхозтехнику, произведенную на отечественных заводах в сравнении с 2021 годом составил в среднем по тракторам и комбайнам от 13% до 24%», - отметил вице-министр.

«При этом, цены за 2022 год еще не окончательные, так как в настоящее время поставщиками и производителями ведется расчет стоимости изменения цены в сторону увеличения стоимости до 30%. Здесь надо пересмотреть», - добавил представитель Минсельхоза.