Дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлогодних выборов, «Nur Otan» получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге.

«По итогам 2021 года Правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше», - подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».