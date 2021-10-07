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    Дактилоскопирование при оформлении документов планируют ввести в 2023 году в Казахстане

    7 Октября 2021, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2023 года в Казахстане планируется введение дактилоскопирования при получении либо замене документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Путем интеграци информационных систем МВД с ЗАГС будет исключена возможность предоставления поддельных документов, а также сняты административные барьеры. Мы не будем требовать от граждан документы об изменении фамилии, даты и места рождения, национальности и других установочных данных», - сказал Арман Баймухамет.

    Согласно озвученным данным, с 2023 года планируется введение дактилоскопирования при получении либо замене документов, удостоверяющих личность.

    «Это еще более снизит риск незаконого документирования», - добавил Арман Баймухамет.

    Ранее сообщалось, сколько паспортов и удостоверений личности оформлено в столице в этом году.

    «Совершенствуется механизм оформления документов, удостоверяющих личность. За девять месяцев текущего года оформлено и выдано 143 тысячи паспортов и удостоверения личности», - сказал Арман Баймухамет.

    Автор:

    Серик Сабеков

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