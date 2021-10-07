Дактилоскопирование при оформлении документов планируют ввести в 2023 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2023 года в Казахстане планируется введение дактилоскопирования при получении либо замене документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Путем интеграци информационных систем МВД с ЗАГС будет исключена возможность предоставления поддельных документов, а также сняты административные барьеры. Мы не будем требовать от граждан документы об изменении фамилии, даты и места рождения, национальности и других установочных данных», - сказал Арман Баймухамет.

Согласно озвученным данным, с 2023 года планируется введение дактилоскопирования при получении либо замене документов, удостоверяющих личность.

«Это еще более снизит риск незаконого документирования», - добавил Арман Баймухамет.

Ранее сообщалось, сколько паспортов и удостоверений личности оформлено в столице в этом году.

«Совершенствуется механизм оформления документов, удостоверяющих личность. За девять месяцев текущего года оформлено и выдано 143 тысячи паспортов и удостоверения личности», - сказал Арман Баймухамет.