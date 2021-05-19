Дактилоскопическую регистрацию перенесут в Казахстане на 2023 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены перенести дактилоскопическую регистрацию на 2023 год. Такое положение предусмотрено в одобренном мажилисменами законопроекте «О государственной фельдъегерской связи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вносятся поправки в закон «О связи», где планируется исключить пункты по организации деятельности фельдъегерской службы. Вместе с тем, вносятся изменения в закон «Об органах внутренних дел». Глава государства поручил повысить статус участкового инспектора. Во-первых, расширяются полномочия участкового инспектора, и вводится должность помощника участкового инспектора», - сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса.

«Во-вторых, законопроектом предусмотрен перенос срока дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года, в связи с отсутствием финансирования. И третье – предусматривается введение в службе экономических расследований должности высшего начальствующего состава», - добавил министр.

Напомним, сегодня в первом чтении одобрен законопроект «О государственной фельдъегерской связи». Целями законопроекта являются: утверждение правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей. Для этого предусмотрено 16 млн 842 тысячи тенге на три года, одобренные республиканской бюджетной комиссией.