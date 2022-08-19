Дачи не приспособлены для проживания в зимний период – ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожарной безопасности на дачах нужно уделять особое внимание. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы в ходе брифинга в пресс-центре акимата столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что дачи не приспособлены для проживания в зимний период. Электропроводка проложена по временной схеме. Печи не выдерживают нагрузку, потому, что стены очень тонкие и, в зимний период, для того, чтобы согреть жилище, жители начинают перекаливать печи. Что, в свою очередь, таит в себе опасность возникновения пожара. Если говорить об отопительных печах, то необходимо обратить внимание на следующие вопросы. О наличии противопожарной разделки. То есть, то место – устье – где труба проходит через потолочное перекрытие. Если в этом месте отсутствует противопожарная разделка, выложенная из кирпича иди другого негорючего материала, то при перекаливании печи риск возникновения пожара увеличивается в разы», – сказал Е.Отаргалымулы.

По его словам, аналогичная ситуация связана с противопожарной отступкой. То есть, если при строительстве дачного дома используется горючий материал для возведения стен, то при перекаливании печи возникает риск нагревания стены и возникновения пожара. Также важно, чтобы было притопочное покрытие размером 50х70 сантиметров из негорючего материала, чтобы от выпадающих углей при открывании дверцы печи не произошло возгорание полового покрытия.

Е.Отаргалымулы отметил, что в столице имеется около 10 тыс. дачных домов, в большинстве из которых в зимний период проживают люди. Поэтому, в рамках месячника безопасности перед началом отопительного сезона будет уделяться особое внимание разъяснительной работе по мерам безопасности среди жителей дач. Месячник стартовал 15 августа.



