Cвыше 600 человек застряли в автобусах и авто на дороге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе, в селе Шакпак-баба, перед закрытым участком автодороги А-2 «Хоргос – Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент» (593-632 км, Жамбылская область – поселок Машат) образовалось скопление транспорта: 120 легковых, 100 грузовиков, около 600 пассажиров и 15 пассажирских автобусов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В Тюлькубасском районе открыты 3 пункта обогрева, где обеспечено горячее питание. Люди при необходимости доставляются в пункт обогрева.

К работе привлечены силы и средства департаментов по ЧС, полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи в количестве 21 человек и 7 единиц техники.

Открыты телефоны горячей линии: 8(7253)357881.

Как сообщалось, метель и практически нулевая видимость привели к снежным заторам на трассах в соседней Жамбылской области. Более 300 автомашин скопилось на трассе в Жамбылской области.



Фото, видео: ДЧС

