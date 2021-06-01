«Цветы жизни»: Международный день защиты детей отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник призывает любить, проявлять заботу и защищать юное поколение – будущее нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официально дата учреждена в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин, регулярно отмечается с 1950 года. Впервые идея учреждения такого праздника прозвучала в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, которая была посвящена вопросам благополучия детей.

Согласно одной из версий празднования Международного дня защиты детей, генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов. По случайности этот день совпал со временем проведения детской конференции в Женеве.

Символика флага Международного дня защиты детей является особенной. Зеленый фон олицетворяет рост, гармонию, свежесть и плодородие. А вокруг знака Земли изображены красная, желтая, синяя, белая и черная фигурки, которые символизируют разнообразие и терпимость. Что касается самого знака Земли, это символ нашего общего дома.

В различных странах существует особенный подход к празднованию этого дня. К примеру, противники абортов выбрали этот день для проведения акций в защиту права новорожденных детей на жизнь. В таких странах, как США, Чехия, Литва, Беларусь, они собираются 1 июня, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

В нашей стране тоже уделяется особое внимание защите детей. 20 ноября, когда отмечался Всемирный день ребенка, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что защита прав детей, здоровье, образование и развитие подрастающего поколения – наши безусловные приоритеты.

«Мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане. Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка!» - отметил Глава государства.

Поручение Президента касательно поддержки творческого потенциала детей воплощается в жизнь. Еще в сентябре Глава государства сказал о том, что требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. По поручению Президента внедрен новый институт поддержки творческого и детского потенциала детей и подростков путем реализации государственного творческого и спортивного заказов. Их реализация предусмотрена с 1 мая 2021 года.

Местными исполнительными органами на реализацию государственного творческого заказа в 2021 году предусмотрено 2,4 млрд тенге , спортивного заказа - 3,7 млрд тенге. В 2021 году подушевым финансированием будет охвачено 23,5 тысяч творческих кружков и 1029 спортивных секций, где бесплатно будут заниматься 43,3 тысяч детей: творческие кружки - 23,5 тысяч детей, спортивные - 21 548 детей.

Недавно пользователей Сети удивила история юного жильца Нур-Султана, которого прозвали «Маленьким Месси» . Четырехлетний Имран успел стать «звездой» в своем дворе. Несмотря на свой возраст, он мастерски владеет мячом, делает различные финты. Это заметили и соседи. Его склонность к футболу наблюдалась, начиная с того времени, когда Имрану было 3,5 года. С тех пор Ислам Орымбаев тренирует своего ребенка три раза в день.

Чтобы привлечь внимание детей к защите окружающей среды, с детства прививать любовь к природе, в этом году распахнул двери для юных зрителей первый экологический театр . Творческий коллектив ставит своей целью привить детям экологическую культуру через искусство, пропагандировать экоосознанную жизнь, эковоспитание, разъяснить интересную и полезную информацию по раздельному сбору мусора.

Во многих странах в этот знаменательный день проводятся дискуссии, конференции, посвященные защите прав детей. Кроме того, показывают новые детские фильмы, телепередачи. Также устраивают спортивные соревнования для детей, различные развлекательные и культурные мероприятия для детей. В свой праздник деток одаривают вниманием, в их адрес сыплются поздравления, они получают от взрослых различные подарки.

1 июня совпадает с началом летних каникул в Казахстане. В этом году летний отдых для детей будет организован под девизом «Дети Казахстана – наполним лето радостью». Например, в Акмолинской области работают туристско-оздоровительный комплекс «Арман» на 240 мест, оздоровительный лагерь «Боровичок» на 160 мест. Планируется организация пяти сезонов по 10 дней с 7 июня по 10 августа, с соблюдением всех санитарных норм.

В Нур-Султане тоже подготовили специальный план празднования Международного дня защиты детей. 1 июня Дворец школьников имени аль-Фараби приглашает на театрализованное представление с участием сказочных персонажей «Талисман детства». В Столичном цирке в этот день пройдет праздничный концерт от детско-юношеской студии «Туған жер». В парке «Жетісу» среди детей района Есиль проведут «Веселые старты», а школа-искусств №2 подарит мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Яркие краски детства». Кроме того, в честь праздника в городе готовится «Детский фестиваль» среди юных жителей столицы. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.

Ежегодно отмечая этот светлый праздник, хочется верить в то, что дети будут под надежным крылом и защитой. А взрослые обеспечат им беззаботное детство.