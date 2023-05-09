Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Цветы возложили к памятнику Бауыржану Момышулы в столице

    9 Мая 2023, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента РК возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Сегодня Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.

    Ранее в честь Дня Победы Государственный советник РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева. Также сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой в столице и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Администрация Президента РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайский ветеран ВОВ Николай Барабанов ушел из жизни
    Сотни таразцев отдали дань памяти героям ВОВ
    Ветеранов ВОВ поздравили в Алматинской области
    Четыре эвакогоспиталя работали в Актюбинской области в годы ВОВ
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров