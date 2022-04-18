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    Цветы сарыагашской садовницы украшают крупные города

    18 Апреля 2022, 03:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В теплицах крестьян Сарыагашского района Туркестанской области, кроме овощей и фруктов, выращивают и цветы. К примеру, жительница населенного пункта Дербисек выращивает около 20-ти видов цветов, предназначенных для украшения улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Ростки занимают половину площади теплицы в 35 соток, предпринимательница Альфия Аширбаева готовую продукцию направляет в крупные города страны для украшения улиц.

    Садовница взяла низкопроцентный кредит в размере 6 млн тенге из Фонда поддержки сельского хозяйства. Сейчас ее теплицы производят от 300 тысяч до 500 тысяч цветов в год. Цветы реализуют в Нур-Султане, Алматы и областном центре - Туркестане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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