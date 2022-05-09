Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Цветы к Вечному огню возложили в Таразе

    9 Мая 2022, 20:58

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе 9 мая состоялось возложение цветов к памятникам и мемориалам, посвященным героям Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Празднование Дня Победы в Таразе началось с возложения цветов к памятникам погибшим в годы войны героям: Агадилу Сухамбаеву, Ыбраиму Сулейменову, Зое Космодемьянской, Таиру Тастандиеву. В церемонии возложения участвовали представители акиматов, Ассамблеи народа Казахстана, общественность региона.

    Сотни жамбылцев пришли в парк «Жеңіс» имени Бауыржана Момышулы, где состоялось возложение цветов к Вечному огню.


    Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, молодежь, военнослужащие, жители и гости города пришли в таразский парк, посвященный Великой Победе, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений.


    В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке «Жеңіс» принял участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, а также секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков, аким города Ержан Жилкибаев, представители правоохранительных органов, этнокультурных объединений.

    Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто ценой своей жизни защищал свою Родину и мирное будущее потомков.

    Почтили память фронтовиков в День празднования Великой Победы и в Таразском гарнизоне, где состоялось возложение венков к мемориальному комплексу «Подвиг».

    Дань памяти фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны вместе с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым, общественностью города и военными из других силовых структур, отдал командующий войсками регионального командования «Юг», генерал-майор Мереке Кучекбаев. В торжественной церемонии также приняли участие командиры всех воинских частей Таразского гарнизона.

    Ранее сообщалось, что из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тыс. человек, на фронт отправились более 100 тыс. воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане