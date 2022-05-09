Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Цветы к Вечному огню возложили в Семее
9 Мая 2022 12:54

Цветы к Вечному огню возложили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В день 77-летия со дня окончания войны в Семее почтили память не вернувшихся с фронта и чествовали ветеранов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

К собравшимся в Парке Победы обратился аким Семея Бакытжан Байахметов.

«Сегодня мы отмечаем великий праздник – День Победы. Эту священную и дорогую для каждого из нас дату мы встречаем с особым чувством сыновней благодарности. Мы гордимся и не забудем тех, кто самоотверженно трудился, отдавая все для фронта, все для Победы», — сказал Бакытжан Байахметов.

«Вклад наших земляков в Победу неоценим. Более 50 семейчан удостоены высокого звания — Героя Советского Союза. 13 человек стали Кавалерами Ордена Славы трех степеней. Им было присвоено это звание за храбрость и мужество, доблесть и отвагу, проявленные в боях за освобождение страны от фашистских захватчиков. 30 тысяч воинов из Семипалатинской области награждены орденами и медалями СССР.

В этом году отмечаются юбилейные даты со дня рождения наших земляков, Героев Советского Союза: 105-летие Молдагалиева Жангазы Акимовича и 100-летие Силина Николая Николаевича.

100-летие со дня рождения славной дочери казахского народа – Маншук Маметовой – отмечает вся страна. Для каждого казахстанца– это вечный пример и образец мужества, стойкости, и преданности своей Родине.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы», - поздравил всех собравшихся аким Семея.

Память не вернувшихся с войны почтили минутой молчания. Для горожан творческие коллективы подготовили праздничный концерт. Вечером в Парке Победы состоится акция «Свеча памяти». Праздник завершится салютом на центральной площади в 22:00.


Читайте также
Алматинцы широко отмечают День Победы
Премьер-Министр РК возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Нур-Султане
9 Мая - День памяти жертв Великой Отечественной войны - Премьер-Министр РК
День Победы - яркий символ героизма народа - Нурсултан Назарбаев
Память погибших во время ВОВ солдат почтили в столице
Государственный секретарь РК возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Популярное
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
Полицейским поднимут зарплаты и предоставят новые автомобили в Нур-Султане
Три человека погибли в результате перестрелки в Кызылорде
Маршруты еще двух автобусов временно изменят в Нур-Султане
Вся техника и личный состав свободных смен ДЧС тушили камыш в Петропавловске
Организаторы концерта в Барыс-Арене нарушили условия договора – управкомпания
Родники – целительные дары жамбылской земли
Передача останков казахстанского воина состоялась в Санкт-Петербурге
Полицейских СКО наградили за спасение людей
Экологи объяснили сброс черной массы в Каспий дноуглубительными работами
Землетрясение произошло в 114 км от Алматы
Люди с огромной силой духа и глубоким патриотизмом – Даниал Ахметов о ветеранах ВОВ
Асанали Ашимов отмечает 85-летний юбилей
Переименование города отпраздновали в Қонаеве
Архив