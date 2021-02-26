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    Цветы к памятнику Жамбылу возложили в Нур-Султане

    26 Февраля 2021, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту Жамбылу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии возложения цветов приняли участие общественные деятели, делегаты из Жамбылской области, министр культуры и спорта, аким столицы.

    Отметим, 28 февраля 2021 года исполняется 175 лет со дня рождения мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла.

    «В Нур-Султане начинаются первые мероприятия, посвященные великому поэту Жамбылу. По поручению акима в столицу из Жамбылской области прибыла специальная делегация. Такие мероприятия имеют важное значение особенно для подрастающего поколения. Жамбыл не только являлся поэтом, айтыскером, а деятелем, основателем устной литературы. Мы должны широко показать, какой значимый след оставил для нас Жамбыл Жабайулы. Есть большой план мероприятий по празднованию 175-летнего юбилей акына по Жамбылской области», - сказал секретарь Жамбылского областного маслихата Махметкали Сарыбеков.

    25 февраля под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла .

    Президентом Республики Казахстан издан специальный Указ «О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева» для обеспечения высокого организационного и содержательного уровня юбилейных мероприятий.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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