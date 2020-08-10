Цветы к памятнику Абаю возложили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте в честь 175-летия Абая первый заместитель акима города Шынгыс Мукан и секретарь городского маслихата Гани Ташкараев возложили цветы к памятнику Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

Также они посетили музей Абая и провели познавательную экскурсию.

В целях широкой популяризациинаследия классика казахской литературы в 1995 году, в преддверии 150-летнего юбилея Абая, перед парком был установлен памятник.

Кроме памятника, в городе есть район, проспект, музей, библиотека, парк, которым присвоено имя выдающегося поэта Абая.

В 2004 году решением Шымкентского городского маслихата «Об образовании районов в городе Шымкент» и постановлением акимата был образован Абайский район. Территория района составляет около 50 тысяч гектаров. На сегодня в нем проживают около 323 тысяч жителей.

Проспекту, протяженностью два километра, имя Абая было присвоено в 1990 году.

Также центральной городской библиотеке, образованной в 1964 году, в соответствии с постановлением Правительства РК в 2005 году было присвоено имя Абая.

Парк Абая, который стал любимым местом отдыха жителей Шымкента, был первоначально открыт в 1967 году как парк «50 лет Октября». 23 мая 1991 года этот парк был переименован в парк имени Абая. В нем есть аллея ветеранов Великой Отечественной войны, мемориал Большой славы, фонтан, малые архитектурные объекты и сцена для проведения праздничных мероприятий.

Кроме того, 22 сентября 2009 года в парке Абая был открыт музей «Хаким Абай».