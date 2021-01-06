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    Цветы к памятнику А.Бокейхана возложили представители партии «ADAL»

    6 Января 2021, 16:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты в депутаты в Мажилис от партии «ADAL» Даулет Мукаев, Ардак Назаров, Олжас Ордабаев в г. Семей возложили цветы к памятнику общественного деятеля, журналиста, этнографа, одного из лидеров партии «Алаш» Алихана Бокейхана, передает МИА «Казинформ».

    Это является данью уважения к выдающемуся сыну казахского народа, боровшемуся за независимость своей страны. Кандидаты во время возложения отметили, что Алихан Бокейхан является примером истинного патриотизма и служения Родине.

    Также в с. Приречное Восточно-Казахстанской области кандидат Алмасбек Садырбаев провел встречу с работниками ТОО «Агрофирма «Приречное».

    Он подробно рассказал о приоритетах предвыборной программы партии, выслушал предложения со стороны сотрудников предприятия.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Политические партии Выборы-2021
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