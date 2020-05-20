Цветы к обелиску в память о погибших пожарных возложили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось уже ставшее традиционным мероприятие торжественного возложения цветов к обелиску в память о погибших пожарных города. В связи с эпидемиологической обстановкой, возложение было проведено в формате караулов одной пожарной части, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Обелиск был построен в 2009 году на территории пожарной части №14 ГУ «СПиАСР» ДЧС города.

В церемонии возложения под руководством начальника ДЧС Алматы генерал-майора противопожарной службы Серика Аубакирова приняли участие руководство службы пожаротушения, личный состав пожарной части и ветераны противопожарной службы.

Это случилось в Алма-Ате 20 мая 1989 года в 19 часов 30 минут. Во время подачи на подъездной путь газораздаточной станции шести цистерн с бытовым газом «пропан», произошло столкновение состава с маневровым тепловозом, который в этот момент выводил из железнодорожного тупика базы «Казстройматериалы» три грузовых вагона. От столкновения возник пожар.

В 19 часов 36 минут поступил звонок на центральный пункт пожарной связи города. Женщина взволнованным голосом сообщила о случившейся беде. Мощный взрыв не только разнес пламя во все стороны, но и сбросил с рельсов следующую цистерну с газом, которая раскололась от удара. Положение усложнилось. Все пожарные, находившиеся в эпицентре взрыва, получили сильнейшие ожоги, младший сержант внутренней службы Искаков Е.К. погиб на глазах товарищей.

Пожарные продолжали нелегкую схватку с огнем. Получив, как и его товарищи, тяжелейшие ожоги, Шарипов Ф. А. отдавал команды до последнего мгновения, пока его не увезла скорая помощь. Вместе с ним до последнего сражались бойцы пожарной охраны. Однако полученные ожоги не позволяли им оставаться в строю. В тяжелом состоянии вынесли с места происшествия Ильшата Сафаргалиева, Куралхана Аккулова, Михаила Маликова, Сейла Алимтаева, Владимира Никуленко.

Благодаря самоотверженности, мужеству и профессионализму пожарных новых взрывов больше не было. В 22 часа 20 минут пожар был локализован, а в 01 час 45 минут 21 мая огненная стихия была покорена полностью. Диспетчер центрального пункта пожарной связи сделал последнюю запись. Несколько часов шел этот смертельный бой. Люди выиграли его, но понесли тяжелые потери. Погибли Абдранов И.А., Касымов Р.А. В тяжелом состоянии находились остальные пожарные. За их жизни вели борьбу лучшие медики республики, а также командированные в Алматы специалисты Всесоюзного ожогового центра.

Круглосуточно действовал созданный при Минздраве Казахской ССР координационной штаб. Личный состав Алматинского гарнизона круглосуточно нес дежурство в больнице и был готов в любую минуту пожертвовать всем необходимым. И все же горькие сообщения продолжали поступать. В больнице скончались Фрид Шарипов, Ильшат Сафаргалиев, Куралхан Аккулов, Михаил Маликов, Сейл Алимтаев, Владимир Никуленко.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара посмертно были награждены Орденом Красной Звезды Абдранов И.А., Аккулов К., Алимтаев С.К., Искаков Е.К., Касымов Р.А., Никуленко В.В., Маликов М.И., Сафаргалиев И.Ф., Шарипов Ф.А. Медалью «За отвагу на пожаре» были награждены 20 сотрудников УПО и УВД г. Алма-Аты.

«Подвиг, который они совершили, навсегда останется примером беззаветного служения своему делу для всех спасателей алматинского гарнизона», - сообщили в ДЧС.