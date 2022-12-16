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    Цветы к монументу Независимости возложили в Алматы

    16 Декабря 2022, 17:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в торжественном возложении цветов к монументу «Тәуелсіздік», посвященном Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии приняли участие жители города, ветераны, представители общественных организаций, этнокультурных объедений, участники декабрьских событий 1986 года и другие.

    Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости государства.

    Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром и солдатами Алматинского регионального гарнизона Гимна Республики Казахстан.

    Сегодня в 31 раз Казахстан отмечает День Независимости.


    Фото: t.me/almaty_akimat

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат День Независимости
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