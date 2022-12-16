Цветы к монументу Независимости возложили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в торжественном возложении цветов к монументу «Тәуелсіздік», посвященном Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В церемонии приняли участие жители города, ветераны, представители общественных организаций, этнокультурных объедений, участники декабрьских событий 1986 года и другие.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости государства.
Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром и солдатами Алматинского регионального гарнизона Гимна Республики Казахстан.
Сегодня в 31 раз Казахстан отмечает День Независимости.
Фото: t.me/almaty_akimat