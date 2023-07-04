Цветочный фестиваль Gul Astana проведут в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны 5 и 6 июля на территории Международного выставочного центра ЭКСПО пройдет цветочный фестиваль Gul Astana ECOURBAN OPEN AIR, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Организаторы мероприятия намерены вовлечь горожан в экодвижение и показать значимость переработки вторсырья, объединить экоактивистов столицы.

По словам продюсера фестиваля Майры Измайловой, для всех посетителей будут открыты бесплатные интерактивные зоны, посвященные городским сообществам и их деятельности.

На фестивале установят зеленую карту города, которая позволит всем жителям указать места, где не хватает озеленения и общественных пространств. Такие зоны участники фестиваля будут отмечать «пином» на карте. По данным управления урбанистики Астаны, все рекомендации горожан после будут учтены при планировании озеленения и благоустройства города.

Изюминкой мероприятия станут климатические юрты, оформленные в ландшафте природных зон Казахстана, конкурс флористов по оформлению цветочной зоны, конкурс на лучшее признание в любви на одной из специальных фотозон с розыгрышем путевки на двоих в ОАЭ.

Для посетителей пройдут образовательные и эко мастер-классы: по ресайклингу (переработка отходов и изготовление произведений искусства и арт объектов из пластика) и апсайклингу(вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала).

Также на фестивале подведут итоги конкурса «Гул шахары – Астана», который проводился среди художников, архитекторов, скульпторов. А также будут награждены победители конкурсов «ILOVEчка», «ECODAR «Мой город – мой вклад».