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    Цветочный фестиваль Gul Astana проведут в столице

    4 Июля 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны 5 и 6 июля на территории Международного выставочного центра ЭКСПО пройдет цветочный фестиваль Gul Astana ECOURBAN OPEN AIR, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Организаторы мероприятия намерены вовлечь горожан в экодвижение и показать значимость переработки вторсырья, объединить экоактивистов столицы.

    По словам продюсера фестиваля Майры Измайловой, для всех посетителей будут открыты бесплатные интерактивные зоны, посвященные городским сообществам и их деятельности.

    На фестивале установят зеленую карту города, которая позволит всем жителям указать места, где не хватает озеленения и общественных пространств. Такие зоны участники фестиваля будут отмечать «пином» на карте. По данным управления урбанистики Астаны, все рекомендации горожан после будут учтены при планировании озеленения и благоустройства города.

    Изюминкой мероприятия станут климатические юрты, оформленные в ландшафте природных зон Казахстана, конкурс флористов по оформлению цветочной зоны, конкурс на лучшее признание в любви на одной из специальных фотозон с розыгрышем путевки на двоих в ОАЭ.

    Для посетителей пройдут образовательные и эко мастер-классы: по ресайклингу (переработка отходов и изготовление произведений искусства и арт объектов из пластика) и апсайклингу(вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала).

    Также на фестивале подведут итоги конкурса «Гул шахары – Астана», который проводился среди художников, архитекторов, скульпторов. А также будут награждены победители конкурсов «ILOVEчка», «ECODAR «Мой город – мой вклад».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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