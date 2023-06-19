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    Цвет глаз, волос и национальность с помощью ДНК могут определить судебные эксперты МВД

    19 Июня 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые лаборатории появились в МВД РК. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представителям государственных органов были продемонстрированы возможности новой молекулярно-генетической лаборатории. От лаборатории в Центре судебных экспертиз она отличается тем, что здесь проводятся исследования не по общемировому принципу генотипированию, а по секвенированию. То есть, можно определять цвет глаз, волос и национальность», – сказала Турлыбек.

    По ее словам, на прошедшем в оперативно-криминалистическом департаменте Министерства рабочем совещании, также был представлен уникальный пилотный проект цифровой криминалистической лаборатории «DIGITAL CRIM LAB», который запущен в рамках проекта Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом.

    Она оснащена современным оборудованием и специальными технологиями для исследования физических доказательств: отпечатков пальцев, ДНК, следов оружия, взрывчатых веществ и других улик.

    В совещании в оперативно-криминалистическом департаменте МВД приняли участие представители правоохранительных, специальных органов и органов судебной экспертизы Министерства юстиции. Обсуждался ряд вопросов, касающихся применения специальных познаний в области криминалистики, технического обеспечения, подготовки специалистов, развития цифровой криминалистики, а также введение нового участника в уголовно-процессуальное законодательство – эксперта-криминалиста с наделением функцией по производству судебных экспертиз.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МВД РК Экспертиза
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