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    ЦУР в Казахстане – какие проблемы нужно решить в регионах

    14 Января 2020, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Института экономических исследований Шахарбану Жакупова рассказала о реализации Целей устойчивого развития в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 Целей устойчивого развития ООН национализируются в каждой стране. Внутри этих целей есть определенные задачи, конкретные целевые индикаторы. Многое из этого в Казахстане уже есть в системе государственного стратегического планирования, в программных документах, стратегических планах государственных органов, программах развития регионов», - сказала Шахарбану Жакупова перед началом обсуждения ЦУР с участием представителей Министерства национальной экономики, Института экономических исследований и международными экспертами из ПРООН в Казахстане.

    Вместе с тем, по ее словам, есть определенные направления развития, которые еще не нашли отражения в системе государственного планирования, либо вообще не обсуждались в экспертных сообществах, в частности, в регионах.

    «В рамках платформы по национализации ЦУР (это совместный проект с ПРООН и АБР) мы в 17 регионах Казахстана провели семинары в формате деловой игры. У каждого региона свои проблемы, но есть общие характерные проблемы для всех регионов», - добавила спикер.

    Ш. Жакупова перечислила проблемы, которые характерны для каждого казахстанского региона.

    «Это экологические проблемы, качественное образование, качественные услуги здравоохранения, обеспечение лекарствами, достойная занятость, обеспечение рабочими местами в высокопроизводительных секторах, необходимость в инновациях. Мы обозначали именно это. Но если брать во внимание профиль каждого региона, их специфические проблемы, конечно, разнятся», - заключила эксперт.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Регионы Общество
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