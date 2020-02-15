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    Цукерберг прокомментировал привлечение к ответственности за посты в Facebook

    15 Февраля 2020, 23:28

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Глава Facebook Марк Цукерберг высказался по вопросу привлечения к ответственности за посты, размещенные в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности журналист газеты «The New York Times» задал ему вопрос: «Если журналист публикует статью в газете, то можно привлечь к ответственности и журналиста, и издание. А если кто-то пост разместил в Facebook, как вы считаете, не нужно привлекать к ответственности?»

    «Что касается базы регулирования по контенту, я считаю, что нужно регулирование относительно вредного контента. Возникает вопрос – какая база регулирования. Существует два варианта - во-первых, газеты и существующие СМИ, и затем существуют представления о том, что интернет-компании пропускают через себя данные и не отвечают за характер этих данных. Я считаю, что мы занимаем какое-то промежуточное положение. Аналогия с газетами не верна, потому что у нас огромный объем контента, мы просто не можем выполнять функцию редакторов и все проверять, здесь нельзя проводить аналогии с газетой», - сказал Марк Цукерберг.

    По его словам, в будущем Facebook сможет лучше фильтровать «вредный контент».

    «Мы в будущем сможем фильтровать вредный контент, делать это более точно, и, я думаю, что нам нужно публиковать отчеты об объемах такого контента - какой процент мы своевременно выявили. То есть ситуация будет улучшаться со временем. Но мы не сможем полностью исключить наличие вредного контента в Facebook. Здесь нельзя проводить аналогии с газетой, но и в другую крайность нельзя ударяться», - подчеркнул Марк Цукерберг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Германия
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