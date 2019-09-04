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    Cудебное заседание по делу об убийстве у ресторана «Древний Рим» прошло в Караганде

    4 Сентября 2019, 22:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошло предварительное судебное заседание по делу о массовой драке возле ресторана «Древний Рим». Один из 13 подсудимых на процессе заявил судье о применении насилия во время следственных мероприятий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Предварительное слушание проходило в помещений АК-159/1. По данному делу обвинение предъявляется 13 подсудимым, 12 из которых в течении 8 месяцев находятся под стражей. Их обвиняют по статье 293, часть 3 УК РК – «Хулиганство, совершённое в группе лиц по предварительному сговору», а одного подсудимого - Юсифа Нурулу обвиняют в убийстве. В списке подозреваемых также числится Нарек Гурурян , который бежал из страны. Он сдался правоохранительным органам России, однако в убийстве не признался. И до сегодняшнего дня не был экстрадирован в Казахстан.

    На сегодняшнем предварительном слушаний защитники остальных обвиняемых заявили несколько ходатайств. Адвокаты просили вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса, изменить меру пресечения для подсудимых на более мягкую.

    Также во время судебного заседания один из подсудимых – Каир Надырбеков заявил, что со стороны следственных органов в отношении его было применено насилие и подлог вещественных доказательств.

    Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Шарип Сисимбаев удалился в совещательную комнату для разрешения заявленных ходатайств. Решение он огласит 6 сентября.

    Напомним, в ночь на 1 января 2019 года в ресторане «Древний Рим» в Караганде произошёл конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, ещё трое получили различные ножевые ранения. Органами правопорядка были возбуждены уголовные дела по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса РК.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс
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