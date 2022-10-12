CTS сообщает об отставании столичных автобусов от графиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением мероприятий международного уровня и временными ограничениями движения в настоящее время на дорогах наблюдается значительное снижение скорости движения транспорта, вследствие чего образовываются заторы. Соответственно, общественный транспорт в общем потоке трафика отстаёт от установленного расписания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

«Просим пассажиров заблаговременно планировать свои маршруты и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Для отслеживания автобусов и дорожной ситуации советуем использовать приложения 2GIS или Яндекс. Карты. Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах и давать приоритет общественному транспорту», - отметили в компании.



