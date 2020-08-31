Cтрелка-убийцу задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские «по горячим следам» задержали стрелка, убившего мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 августа, около 13.00, со двора дома по улице Бабушкина Октябрьского района города Караганды в городскую больницу поступили трое жителей города с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний житель города.

В настоящий момент обстоятельства дела выясняются.