Cтраны ЕС меняют правила въезда туристов

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Европейским путешественникам этим летом приходится внимательно следить за постоянно меняющимися правилами въезда в ту или иную страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Германия с воскресенья от не полностью привитых туристов требует отрицательный тест на коронавирус или справку о недавно перенесенном заболевании. Это касается людей старше двенадцати лет, в том числе прибывающих в страну автомобильным транспортом.

В Берлине в первый день августа сотни демонстрантов приняли участие в неразрешенной властями акции протеста против санитарных ограничений и вакцинации. Некоторые держали в руках плакаты с надписью «Свобода», «Нет корона-диктатуре». Без столкновений с полицией не обошлось. Стражи порядка задержали несколько человек.

Дания ослабляет ограничительные меры. Так называемый «паспорт здоровья» больше не требуется для похода в театры и кинотеатры, рассчитанные на менее чем 500 мест. Это также касается музеев, рынков и зоопарков. Не нужен соответствующий сертификат и для мероприятий на открытом воздухе с числом участников, не превышающим 2000.

В Португалии с первого августа отменяется действие комендантского часа, в районах, где он был введен из-за неблагополучной ситуации. Магазинам, ресторанам и барам разрешено работать до двух часов ночи. Однако для проживания в отелях и посещения ресторанов в выходные дни клиентов попросят предъявить справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Во французском Марселе на футбольный стадион «Оранж Велодром» вернулись около тридцати тысяч болельщиков. Здесь состоялся товарищеский матч «Олимпик Марсель» - «Вильярреал». Весной нынешнего года стадион использовался в качестве центра тестирования на коронавирус и вакцинации.



