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    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»

    19 Июня 2023, 21:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В учебном центре «Спасск» Карагандинской области состоялась торжественная церемония открытия девятого по счету военно-патриотического сбора молодежи, который в этом году обрел статус международного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    На втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», состоявшемся накануне сбора молодежи, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости придания импульса деятельности детско-юношеских организаций. И в этом контексте международный сбор, который на регулярной основе проводит Министерство обороны, демонстрирует определенные результаты этой работы.

    В рамках церемонии состоялись презентация мобильно-выставочной экспозиции «Бірлік ордасы», выставка детских рисунков «Отан. Армия. Жас Сарбаз», а также посадка деревьев в аллее «Айбын – достық мекені».

    В торжественной церемонии открытия сбора приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, депутаты Парламента Сергей Ершов, Болат Керимбек и Алишер Сатвалдиев, заместители министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов, зарубежные гости из Азербайджана и Узбекистана, ветераны Вооруженных сил, воспитанники военно-патриотических клубов и учебных заведений страны.

    Открывая знаковое мероприятие, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов выразил удовлетворение тем, что идея проведения сбора была поддержана коллегами из Азербайджана и Узбекистана. Он отметил, что история взаимодействия наших народов исчисляется столетиями.

    – Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие наших предков, пройдя вместе через множество судьбоносных испытаний. И сегодняшний сбор является логическим продолжением этой исторической дружбы, – подчеркнул он.

    С ответным словом выступили руководители делегаций Азербайджана и Узбекистана.

    Чести поднять флаг соревнований под исполнение гимна «Айбын» удостоился капитан военно-патриотического клуба «Жетісу тарландары» из Жетысуской области Байғабыл Мейіржан. Эта команда стала победителем предыдущего республиканского сбора. «Айбын-2022».

    После окончания официальной части церемонии для участников и гостей был организован показ действий ротной тактической группы под названием «Засада». Зрители увидели слаженную работу подразделения по «уничтожению незаконного вооруженного формирования». С восхищением они следили за работой летчиков фронтовой авиации, выполнявших фигуры высшего пилотажа.

    Завершилось мероприятие концертом, подготовленным силами Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана и номером «Айбынды армия», который исполнили все участники сбора. Теперь их ждут увлекательные состязания и обширная культурно-досуговая программа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Армия Вооруженные силы
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