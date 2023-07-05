ЦСКА просит 5 млн евро за трансфер Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гекмен Озкан - инсайдер Fanatik, крупнейшего спортивного издания Турции - сообщил о том, что ЦСКА требует 5 миллионов евро за трансфер казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в турецкий футбольный клуб «Бешикташ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Контракт 25-летнего Зайнутдинова рассчитан до июня 2025 года. Его купили у «Ростова» за 2 миллиона в 2020 году.

За свою историю «Бешикташ» лишь 10 раз платил 5 и более миллионов евро за трансфер. В прошлом сезоне клуб оформил трансферов на 25 миллионов, самый дорогой - Жедсон Фернандеш из «Бенфики» за 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что спортивный директор турецкого «Бешикташа» Джейхун Казанджи сделал заявление об интересе к футболисту московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиеру Зайнутдинову.

Бахтиер Зайнутдинов является воспитанником футбольного клуба «Тараз».