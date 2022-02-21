Cпециальный Telegram-бот для молодёжи работает в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр Карагандинской области создал на платформе мессенджера Telegram бот JasProKrg. Он помогает молодёжи получать ответы на актуальные вопросы о трудоустройстве, вакцинации, волонтёрском и дебатном движениях, поддержке начинающих бизнесменов и многом другом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый месяц бот дополняется новой информацией.

«Есть чёткое понимание того, что для молодёжи основным источником информации являются социальные сети. Зачастую их функционал ограничивается публикациями и перепиской в комментариях. Чтобы обеспечить доступность информации по различным направлениям для молодёжи, весной прошлого года был создан бот. У него есть много возможностей. В их числе предоставление контактных данных молодёжных ресурсных центров по всей области», – говорит руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Пользователи могут выбрать из стартового меню интересующий их раздел и перейти к подробностям. В настоящее время бот даёт возможность примкнуть к волонтёрскому движению. Можно зарегистрировать свою добровольческую организацию или присоединиться к уже существующей.

Здесь же можно оставить заявку в коворкинг-центр для проведения того или иного мероприятия.

Информация обо всех крупных проектах управления также выкладывается для всеобщего ознакомления. Среди них гранты акима Карагандинской области.

По словам Биржана Алимжанова, ключевым функционалом бота является раздел о трудоустройстве. Подразделы «Молодёжная практика», «С дипломом – в село!», «Первое рабочее место», «Жасыл ел», «Общественные работы» позволяют молодым людям найти как временную, так и постоянную работу.

Главное преимущество бота – он лёгок в использовании и доступен на всех платформах как мобильных, так и десктоп.

В Telegram создан также JasProKrg_chat, где можно задать вопрос и получить исчерпывающий ответ специалистов.