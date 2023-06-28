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    Cпасатели пришли на помощь, терпящим бедствие на воде рыбакам в ВКО

    28 Июня 2023, 10:52

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Спасатели Восточного Казахстана спасли двух рыбаков, уплывших далеко от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    27 июня спасателям поступила информация о том, что двое человек вышли рыбачить на резиновой лодке и их ветром уносит от берега.

    Спасатели на моторных лодках незамедлительно выехали на поиски терпящих бедствие и обнаружили их в 4 км от места, где они вышли на рыбалку.

    ДЧС ВКО напоминает рыболовам:

    - Не следует ставить резиновые лодки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить рыболовство и вернуться к берегу.

    - При ловле с лодки нужно уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

    - Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она.

    - Самое главное, не выходить в лодке без спасательных жилетов, в темное время суток и при объявлении штормового предупреждения!

    При возникновении ЧС звоните «101» и «112».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область МЧС ДЧС
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