COVID-19: военные медики проходят специальную подготовку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном клиническом госпитале Министерства обороны в городе Алматы прошли занятия по тактико-специальной подготовке медицинского персонала в условиях распространения COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военные медики рассмотрели порядок действий и отработали схему оповещения персонала при подозрении или диагностировании опасной инфекции.

Особое внимание было уделено правилам первичной сортировки и размещения больных при их массовом поступлении, методике их обследования. Эти вопросы c детализацией действий руководства, врачей, медицинского персонала были разобраны в практической части занятия.

В ходе занятий были детально проработаны вопросы соблюдения режима инфекционной безопасности, использования средств индивидуальной защиты, входа в «грязную» зону и выхода из нее.

Участники учения показали высокий уровень профессиональной подготовки, необходимой для слаженной и оперативной работы в экстренных ситуациях, обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и оказания качественной медицинской помощи больным.