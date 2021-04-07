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    COVID-19: военные медики проходят специальную подготовку

    7 Апреля 2021, 12:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Военном клиническом госпитале Министерства обороны в городе Алматы прошли занятия по тактико-специальной подготовке медицинского персонала в условиях распространения COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военные медики рассмотрели порядок действий и отработали схему оповещения персонала при подозрении или диагностировании опасной инфекции.

    Особое внимание было уделено правилам первичной сортировки и размещения больных при их массовом поступлении, методике их обследования. Эти вопросы c детализацией действий руководства, врачей, медицинского персонала были разобраны в практической части занятия.

    В ходе занятий были детально проработаны вопросы соблюдения режима инфекционной безопасности, использования средств индивидуальной защиты, входа в «грязную» зону и выхода из нее.

    Участники учения показали высокий уровень профессиональной подготовки, необходимой для слаженной и оперативной работы в экстренных ситуациях, обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и оказания качественной медицинской помощи больным.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Армия Коронавирус в РК
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