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    COVID-19 в Италии: Рождества не будет?

    14 Ноября 2020, 13:19

    РИМ-НУР-СУЛТАН. ANSA-КАЗИНФОРМ - За последние 24 часа в Италии было зарегистрировано около 40 900 новых случаев заражения COVID-19, заявило министерство здравоохранения в пятницу вечером. Это стало новым суточным рекордом количества случаев заражения в стране, передает ANSA.

    По данным министерства, жертвами вируса в Италии стали 550 человек. В больницах находятся более 30 000 пациентов с симптомами коронавируса.

    В пятницу в Италии также был установлен новый рекорд по количеству проведенных тестов - более 254 000, при этом показатель положительных результатов остается на уровне 16%.

    Общее количество инфицированных в Италии, включая выздоровевших и жертв, увеличилось до 1 107 303 человек.

    В Италии наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, провинции Кампания и Тоскана перешли из желтой в красную зону, а Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Марке присоединились к оранжевой зоне.

    Консультант министерства здравоохранения Вальтер Риккарди заявил, что решение о введении полного карантина в Италии может быть принято в течение 2-3 недель.

    Премьер-министр Джузеппе Конте уже предупредил граждан страны, чтобы они избегали больших посиделок и прочих сборищ на приближающееся Рождество. Лучше встретить праздник в узком кругу семьи. Покупка подарков на Рождество в массовых местах скопления людей, а также празднование в больших компаниях - не лучший выбор в сложившихся условиях с коронавирусной инфекцией в стране

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия
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