COVID-19 не передается от человека к человеку – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сообщение о том, что COVID-19 невозможно заразиться от больного человека, распространяют в Казнете. В сообщении говорится о том, что люди заболевают вовсе не из-за контактов с инфицированными людьми, а из-за того, что вирус, обернутый в липидные наночастицы, специально распыляют на улицах, поэтому он попадает в организм вместе с воздухом, едой и питьем. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Автор этой антинаучной теории - Карен Кингстон. Она утверждает, что работала в компании Pfizer, однако не упоминает о том, что занималась проектами в сфере маркетинга и находила клиентов. В создании вакцин или изучении вирусов она не участвовала. Также она умалчивает о том, что покинула компанию до 2013 года, то есть никакими «тайными» знаниями о вакцине против COVID-19 обладать просто не может. Также важно отметить, что Карен Кингстон в 2021 году уже распространяла фейк о том, что вакцина Pfizer против COVID-19 состоит из оксида графена на 99,9%. Тогда это утверждение опровергали фактчекеры. Все это заставляет относиться к ее словам скептически.

Ее гипотеза о том, что COVID-19 от человека к человеку передаваться не может, не подкреплена совершенно никакими доводами или результатами экспериментов. Тем временем ученые давно доказали, что такая передача не просто возможна, но и является основным способом распространения болезни. На эту тему проводили несколько исследований, результаты которых не вызывают сомнений.

Версия о том, что вирус намеренно «заворачивают» в липидные наночастицы и распыляют, не выдерживает совершенно никакой критики. Во-первых, для этого потребовались бы колоссальных размеров лаборатории и сотни тысяч рабочих, которые «заворачивали» бы сотни миллионов вирусов ежедневно. Во-вторых, согласно этой теории, некие распыляющие устройства должны были бы работать бесперебойно и повсеместно, так как вирус SARS-CoV-2 способен жить на открытом воздухе не дольше трех часов.

Более того, эта теория совершенно не объясняет, почему болезнь зачастую развивается именно после контакта с зараженным человеком, а не просто после прогулки по городу.

Липидные наночастицы, о которых говорит Кингстон, используются в составе мРНК-вакцин для доставки самой мРНК в клетки.

Следовательно, Карен Кингстон либо не поняла целей использования липидных наночастиц, либо намеренно исказила их, чтобы распространить дезинформацию. Изложенная ею теория совершенно антинаучна и противоречит общеизвестным фактам. Верить ей не нужно.



