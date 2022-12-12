Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Cотрудница АЗС инсценировала грабеж в Житикаре

    12 Декабря 2022, 15:20

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В городе Житикаре сотрудники полиции раскрыли инсценировку грабежа, с помощью которой сотрудница АЗС намеревалась присвоить себе крупную сумму денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О раскрытии преступления рассказал на своей странице в Facebook начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

    «Сегодня утром на пульт 102 Житикаринского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из АЗС неизвестный мужчина, угрожая применить насилие в отношении оператора, похитил из кассы более 600 тысячтенге, - сообщил Ерлан Омарбеков.

    За несколько минут следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия.

    При проведении осмотра места происшествия и опроса оператора АЗС у сотрудников полиции возникли обоснованные сомнения в правдивости предоставленной информации.

    В дальнейшем под тяжестью собранных улик девушка созналась, что преступление было инсценировано для того, чтобы присвоить себе деньги. Крупная сумма была возвращена.

    В настоящее время полиция начала досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос». Проводятся необходимые следственные действия.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Группу квартирных воров задержали полицейские Алматинской области
    Акцию в защиту сайгаков проводят в Костанайской области
    Приговор вынесли мужчине за присвоение госсубсидий в Костанае
    Ряд костанайских школ получит имена исторических деятелей
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    4 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    5 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    Новости партнеров