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    ЦОНы временно не будут оказывать ряд услуг в Казахстане

    9 Июня 2023, 10:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 и 10 июня будет временно приостановлен прием заявок на получение некоторых услуг во всех ЦОНах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

    В связи с проведением технических работ на стороне ИПЦ МВД РК, 9 и 10 июня 2023 года будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах страны:

    - Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;

    - Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;

    - Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;

    - Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Цифровой Казахстан ЦОН Правительство для граждан
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