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    ЦОНы и СпецЦОНы не будут работать 1, 2, 3 и 7 января

    29 Декабря 2022, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Нового года ЦОНы и СпецЦОНы страны не будут работать 1, 2 и 3 января. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

    31 декабря, в субботу, дежурные ЦОНы и СпецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00 часов.

    После новогодних праздников ЦОНы и СпецЦОНы приступят к работе 4 января. А 7 января, в субботу, дежурные ЦОНы не будут работать в связи с праздничным днем.
    ЦОН Правительство для граждан
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