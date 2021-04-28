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    ЦОНы еще двух регионов перешли на предварительное бронирование

    28 Апреля 2021, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ужесточением карантинных мер ЦОНы Нур-Султана и Алматинской области начинают вести прием только по предварительному бронированию. Ранее прием клиентов только по бронированию начали вести ЦОНы города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

    «Постановление главного санитарного врача – это вынужденная мера, которая позволит защитить и клиентов и сотрудников от возможного заражения. Мы убедительно просим население с пониманием отнестись к принятым мерам и не посещать ЦОНы без срочной необходимости. Также хотелось бы в очередной раз напомнить, что уже более 80% госуслуг можно получить на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile. Берегите себя и своих родных!» – обратился к казахстанцам Байрам Азизов, управляющий директор по связям с общественностью «Правительства для граждан».

    Забронировать очередь можно за пару минут через портал egov.kz, приложение egov mobile, телеграм-бот egovkzbot2.0 (@kenes1414bot), а также позвонив в контакт-центр 1414.

    Клиенту при бронировании необходимо указать свои личные данные, выбрать регион, отдел ЦОН, время и дату посещения.

    При бронировании казахстанцы могут указать льготное окно, если относятся к категории многодетных семей, пенсионеров или лиц, имеющих инвалидность. Также можно выбрать оптовое окно, если в ЦОНе необходимо оформить несколько видов госуслуг одновременно.

    Правительство для граждан рекомендует приходить в ЦОН на 10-15 минут раньше забронированного времени и соблюдать все санитарные требования. По постановлению санврачей регионов ЦОНы будут вести прием с 9 до 18 часов с понедельника по субботу (ЦОНы Алматинской области в субботу работают по сокращенному графику).

    Автор:

    Ринат Дусумов

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