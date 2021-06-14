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    ЦОНы Алматы принимают клиентов через приложение «Ashyq»

    14 Июня 2021, 10:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ЦОНы Алматы принимают клиентов через приложение «Ashyq». Теперь жители с безопасным или нейтральным статусом смогут получать госуслуги без бронирования очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» сообщили, что согласно постановлению главного госсанврача РК с 14 июня ЦОНы переходят на прием клиентов через сервис «Ashyq».

    «Вход в ЦОН по «Ashyq» будет доступен во всех ЦОНах города. Каждому фронт-офису был выдан персональный QR-код для сканирования. QR-коды будут расположены на входе в здание», - рассказала PR-менеджер филиала ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Жаныл Апетова.

    При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время.

    «Если у услугополучателя не установлено приложение «Ashyq», он может воспользоваться приложениями «Egov mobile», «Kaspi.kz» и «Halyk Homebank», куда недавно был внедрен функционал «Ashyq,» - добавила она.

    Если не будут установлены данные приложения, статус будет определен сотрудниками ЦОНа на входной зоне по предоставленному ИИН.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Цифровой Казахстан Общество
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