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    Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию

    12 Марта 2022, 09:55

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены, - говорится в заявлении. - Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность».

    Причиной данного решения названа военная операция на Украине.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Украина США
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