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Cколько заявок принято по программе «7-20-25»
27 Августа 2021 16:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принята 67 901 заявка на предоставление займа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
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В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 26 августа 2021 года принята 67 901 заявка на получение займа на сумму 832 ,2 млрд тенге . Из них одобрен 3 9 541 заем на сумму 485,7 млрд тенге .
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