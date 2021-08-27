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Cколько заявок принято по программе «7-20-25»

27 Августа 2021 16:15
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Cколько заявок принято по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» принята 67 901 заявка на предоставление займа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

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В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 26 августа 2021 года принята 67 901 заявка на получение займа на сумму 832 ,2 млрд тенге . Из них одобрен 3 9 541 заем на сумму 485,7 млрд тенге .


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#Нацбанк Казахстана   #Жилье   #Общество  
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