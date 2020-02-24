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Cколько снега убрали в столице в минувшие сутки

24 Февраля 2020 06:30
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Cколько снега убрали в столице в минувшие сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 23 на 24 февраля в уборке снега в столице было задействовано 1175 единиц спецтехники и 159 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ». ⠀

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Об этом сообщается на официальной странице акимата города Нур-Султан в Facebook.

В воскресенье, 23 февраля, в уборке снега в столице было задействовано 1235 единиц спецтехники и 1650 дорожных рабочих. Вывезено 35351 кубометров снега за 2946 рейсов.

Всего за весь период было вывезено 4547669 кубометров снега (378972 рейсов).

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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