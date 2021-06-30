Цистерны с бензином сошли с рельсов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане произошел сход четырех цистерн с бензином. Об этом сообщили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 июня в 13.35 часов поступило сообщение от железнодорожной станции «Ондирис» о том, что произошел сход четырёх цистерн с бензином. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники столичного департамента по ЧС. По прибытию установлено, что произошёл сход четырёх цистерн без опрокидывания и без розлива бензина», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ДЧС, на данный момент на месте происшествия ведутся работы, произведено заземление линии электропередач, создан оперативный штаб.

Всего в ликвидации задействовано 25 человек личного состава и 4 единицы специальной техники, а также выставлены пожарные посты ДЧС Нур-Султана и объектового формирования.





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