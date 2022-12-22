Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Цистерны с бензином сошли с рельсов в Кыргызстане, погиб человек

    22 Декабря 2022, 20:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На железнодорожной станции в районе нефтебазы Южного центра МЧС вблизи города Ош сошли с железнодорожного пути и перевернулись 3 цистерны с бензином, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, в результате аварии под одной из цистерн погиб 59-летний регулировщик и пострадал 22-летний парень, которого с полученными травмами доставили в Ошскую областную больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

    На месте была задействована группа из руководителей МЧС и МВД Ошской области КР, приняты меры по ликвидации последствий аварии, сливу бензина с перевернувшихся цистерн и мониторингу пожарной безопасности.

    Фото: mchs.gov.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело о взяточничестве в Европарламенте: ожидается решение суда
    Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании почти за $28 тысяч
    Шорт-лист претендентов на «Оскар» в 10 категориях представили в США
    Талибан выставил вооруженные патрули возле вузов в Афганистане
    Популярное
    1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
    2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
    3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
    5 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Новости партнеров