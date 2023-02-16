Цинк в муке, фенол в игрушках – о результатах проверки продукции сообщили санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи за прошлый год исследовали 3 100 проб продукции. О результатах мониторинга безопасности в прямом эфире в социальных сетях сообщила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Татьяна Горлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За год санитарные врачи закупили на 252 объектах торговли 3100 образцов продукции для дальнейшего исследования в лаборатории национального центра экспертизы. Из них 584 не соответствовали требованиям техрегламентов и нормативной документации.

«Из 1 968 проб пищевой продукции не соответствовали 291, из 1 132 проб непродовольственной группы товаров 293 были нестандартными. Среди всех выявленных несоответствий 81% приходится на маркировку. По санитарно-химическим и физико-химическим показателям - 6,2%. Было выявлено содержание железа и цинка в муке, нитрита - в колбасе, несоответствие органолептических показателей. Есть нарушения из категории «обман потребителя». В частности, по жирно-кислотному составу в молочной продукции, то есть внесение в нее растительных жиров, и несоответствие по видовой принадлежности ДНК животного. По микробиологии нестандартными были 1,6% проб. В основном мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия. В них обнаружили кишечную палочку», - проинформировала Татьяна Горлова.

По видам несоответствующей продукции на мясо птицы приходятся 23%, мясо и мясопродукты – около 30%, рыбу – 25%, мукомольные и макаронные изделия - около 7%.

Нашли на прилавках магазинов санитарные врачи продукцию с истекшим сроком годности – около 3%.

«Отдельно остановлюсь на игрушках. 70% от проб не соответствовали стандартам. Всего 170 проб отобрали, из них 93 - нестандартные. В 90 не соответствовала маркировка, по токсикологическим показателям - две. Не было никакой информации о производителе, составе, в игрушках обнаружили формальдегид. По санитарно-химическим показателям не соответствовали семь проб. В них содержался метиловый спорт, бензол, гептан и фенол», - сказала Татьяна Горлова.

Санитарные врачи направили 285 уведомлений, выдали 166 предписаний. В отношении трех местных товаропроизводителей направили материалы в Комитет по стандартизации. Отозвали сертификат и декларации на три вида продукции двух производителей муки и одного - полуфабрикатов. Причиной стали систематические нарушения по выпуску небезопасной и несоответствующей требованиям продукции. Спикер отметила, что это действенная мера, когда предприниматели не устраняют нарушения.



