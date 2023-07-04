Cильное землетрясение произошло на Каспии

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Магнитуда землетрясения в Каспийском море составила 5,7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зарегистрировано в 00:01 по бакинскому времени и ощущалось на территории Азербайджана.

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Отметим, что подземные толчки ощущались в некоторых районах Азербайджана, в том числе в городе Баку.