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    Cильное землетрясение произошло на Каспии

    4 Июля 2023, 03:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Магнитуда землетрясения в Каспийском море составила 5,7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зарегистрировано в 00:01 по бакинскому времени и ощущалось на территории Азербайджана.

    Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

    Отметим, что подземные толчки ощущались в некоторых районах Азербайджана, в том числе в городе Баку.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Азербайджан Мировые новости Землетрясение
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